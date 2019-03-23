Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе "минировали" международный автовокзал: нарушителю светит до трех лет

Суббота, 23 марта 2019, 21:47

В Одессе задержан и взят под стражу злоумышленник, сообщивший о якобы заминировании Международного автовокзала.

Об этом сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.

Анонимное сообщение о минировании поступило в полицию 22 марта.

"Из здания автовокзала и прилегающей территории эвакуировали около 70 пассажиров и персонал вокзала, автотранспорт был отведен на безопасное расстояние. Во время проверки территории взрывных устройств обнаружено не было, учреждение возобновило работу", - сообщили в полиции.

В совершении указанного уголовного преступления был разоблачен и задержан ранее судимый 45-летний житель Овидиопольского района.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что находясь под воздействием алкоголя у него возникло желание пошутить", - отметили в полиции.

 
 
фото - пресс-служба Нацполиции

Правонарушителю объявлено о подозрении по ч.1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), он задержан и помещен в ИВС. Следствие по делу продолжается.

Украинская правда
Темы: Одессаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Одесса
В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ
Боевик российской "самообороны Крыма" задержан в Одессе
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: