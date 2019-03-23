В Одессе "минировали" международный автовокзал: нарушителю светит до трех лет

В Одессе задержан и взят под стражу злоумышленник, сообщивший о якобы заминировании Международного автовокзала.

Об этом сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.

Анонимное сообщение о минировании поступило в полицию 22 марта.

"Из здания автовокзала и прилегающей территории эвакуировали около 70 пассажиров и персонал вокзала, автотранспорт был отведен на безопасное расстояние. Во время проверки территории взрывных устройств обнаружено не было, учреждение возобновило работу", - сообщили в полиции.

В совершении указанного уголовного преступления был разоблачен и задержан ранее судимый 45-летний житель Овидиопольского района.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что находясь под воздействием алкоголя у него возникло желание пошутить", - отметили в полиции.

фото - пресс-служба Нацполиции

Правонарушителю объявлено о подозрении по ч.1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), он задержан и помещен в ИВС. Следствие по делу продолжается.