Из-за обвала в шахте во Львовской области погиб горняк

177 просмотров
Воскресенье, 24 марта 2019, 11:57

На шахте "Надежда" в с. Силець Сокальского района Львовской области в результате обвала породы погиб шахтер.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

По его словам, обвал произошел 24 марта около 3:00 ночи на глубине около 500 м.

"В результате обвала больше никто не пострадал, силами спасательного отряда проводятся работы по раскопке", - добавил Зинкевич.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Львовщина


powered by lun.ua
По теме
На Львовщине женщину записали в председатели избиркома без ее ведома 19 марта 2019, 16:21
Стрелял и добивал ногами: В убийстве пограничника на Львовщине подозревают срочника 19 марта 2019, 14:01
На Львовщине убит пограничник 18 марта 2019, 14:35
Все новости
Главные новости
Министры правительства Британии требуют отставки Терезы Мэй - СМИ
В порт Одессы зашел минный тральщик НАТО
Госдеп осудил РФ за приговор Грибу
Канада продлила санкции против Януковича и его 15 соратников
Все новости
здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Кино

Три фильма Docudays UA 2019, которые вдохновят вас на изменения вокруг

Фото

Больше детей умирают без воды, а не от пуль

Поиск по сайту
Архив
Весь архів