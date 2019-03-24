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Из-за обвала в шахте во Львовской области погиб горняк

Воскресенье, 24 марта 2019, 10:57

На шахте "Надежда" в с. Силець Сокальского района Львовской области в результате обвала породы погиб шахтер.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

По его словам, обвал произошел 24 марта около 3:00 ночи на глубине около 500 м.

"В результате обвала больше никто не пострадал, силами спасательного отряда проводятся работы по раскопке", - добавил Зинкевич.

Украинская правда
Темы: Львовщина
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