Из-за обвала в шахте во Львовской области погиб горняк

На шахте "Надежда" в с. Силець Сокальского района Львовской области в результате обвала породы погиб шахтер.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

По его словам, обвал произошел 24 марта около 3:00 ночи на глубине около 500 м.

"В результате обвала больше никто не пострадал, силами спасательного отряда проводятся работы по раскопке", - добавил Зинкевич.