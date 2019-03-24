В Киеве от взрыва в квартире погиб гражданин РФ, который был в розыске
В результате взрыва в квартире в Голосеевском районе Киева погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство.
Об этом сообщает в воскресенье полиция Киева.
Отмечается, что происшествие случилось в субботу около 23 часов на проспекте Науки. В полицию поступило сообщение о взрыве.
Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, после осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.
"Полицейские установили личность погибшего, это - 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки", - сказал он.
При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.
"Материалы должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Сейчас следователи определяются с правовой квалификацией происшествия", - добавил Волошин.