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В Харьковской области у головы избирательного участка пропала печать

Воскресенье, 24 марта 2019, 13:38

В селе Раздолье Первомайского района Харьковской области полиция расследует исчезновение печати из сумки председателя избирательного участка.

Как сообщает полиция области, 22 марта секретарь избирательного участка в селе Раздолье заявила полиции, что председатель участка потеряла печать.

"Председатель избирательного участка объяснила, что раз она пользовалась печатью 20 марта. 22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы по охране общественного порядка во время выборов. Уже прибыв в Первомайский отдел полиции, женщина обнаружила отсутствие печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, председатель объяснить не может", - говорится в сообщении.

Следователем Первомайского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ч. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним:

  • 22 марта полиция Киева сообщила об исчезновении печати на окружном избирательном участке в Святошинском районе столицы.

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьвыборы президента 2019
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