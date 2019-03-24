Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС опроверг информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко

Воскресенье, 24 марта 2019, 13:46
ЕС опроверг информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко

Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало никаких расследований в отношении президента Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

"OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения какой-либо информации, которая может быть представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", - говорится в сообщении.

В субботу кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованию мошенничеств открыли дела против действующего президента Петра Порошенко, связанные с коррупцией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСПорошенкоТимошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
ЕС
От Вильнюса до Вильнюса
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Последние новости
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
Все новости...
Реклама: