ЕС опроверг информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко

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Воскресенье, 24 марта 2019, 14:46

Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало никаких расследований в отношении президента Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

"OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения какой-либо информации, которая может быть представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", - говорится в сообщении.

В субботу кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британский Офис по расследованию мошенничеств открыли дела против действующего президента Петра Порошенко, связанные с коррупцией.

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Темы: ЕС Порошенко Тимошенко


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