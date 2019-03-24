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Посол США объяснила украинцам, что такое настоящая демократия

Воскресенье, 24 марта 2019, 14:50

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев принять участие в выборах президента 31 марта.

Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

"Знаете ли вы, где вы будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах президента Украины, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан", - сказала посол.

"Дипломаты, и я в том числе, обязуются служить любому, кого выберет американский народ, кого выберут наши соотечественники", - отметила Йованович.

Она рассказала, что сначала на должность посла США в Кыргызской Республике ее назначил президент Джордж Буш, затем он назначил ее послом в Армении. А через несколько лет президент Барак Обама назначил ее на должность посла в Украине.

"И после выборов 2016 года в США я продолжила работать на этой должности, но теперь я развиваю и осуществляю политику президента Трампа и его администрации", - добавила Йованович.

"Это и является одним из признаков настоящей демократии. После выборов, то ли в случае переизбрания действующего президента, то ли с приходом нового, граждане объединяются и подтверждают свою поддержку государству и воле избирателей", - считает она.

Посол подчеркнула, что США "поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов".

Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.

Украинская правда
Темы: СШАвыборы президента 2019
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