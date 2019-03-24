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В Финляндии "солдат Одина" напал на министра иностранных дел

Воскресенье, 24 марта 2019, 15:11

В Финляндии неизвестный мужчина пытался напасть на министра иностранных дел Тимо Сойни.

Об этом сообщает Yle.

Инцидент произошел на фермерском рынке в городе Вантаа, где в воскресенье представители сразу нескольких партий встречаются с избирателями в преддверии выборов.

Мужчина попытался ударить Сойни, но охранники скрутили нападавшего, одетого в куртку с нашивками организации "Солдаты Одина".

После инцидента Сойни поблагодарил сотрудников службы безопасности и продолжил общение с избирателями.

 

"Солдаты Одина" - уличные антимигрантские патрули, появившиеся в Финляндии в 2015 году. В качестве символики участники патрулей используют чёрные куртки, национальные флаги и "символы викингов".

Сама организация называет себя патриотической ассоциацией уличного патрулирования, которая выступает против исламизации, ЕС и глобализации.

Европейская правда

Темы: ФинляндияМИД
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