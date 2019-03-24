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Помпео: Позиция по Голанским высотам и Крыму – не двойные стандарты

Воскресенье, 24 марта 2019, 15:35
Помпео: Позиция по Голанским высотам и Крыму – не двойные стандарты

Намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью британскому телеканалу Sky News, текст которого опубликован на сайте Госдепа США.

"Нет, совсем нет", — сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос.

Позицию президента США Дональда Трампа относительно необходимости признания власти Израиля над Голанскими высотами госсекретарь назвал "признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля".

Помпео заявил, что намерения США "благородны" и "решение президента расширит возможности для установления стабильности в регионе".

В то же время, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Помпео на своей странице в Facebook, заявила: "Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму - иначе признание произойдёт автоматически, как следует из логики госсекретаря".

"Мы всё поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео", - добавила она.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев написал на своей странице в Facebook, что "налицо наглядная демонстрация того, по каким правилам собирается играть Америка – кого хотим, того и признаем".

"Поэтому любая демагогия про аннексию того же Крыма и прочие "оккупации" с этого момента утрачивает все основания: всем понятно, что Крым (Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье) не признают, а Голаны или Косово признают по единственному критерию – нам так выгодно. И мы сильные", - считает Косачев.

Напомним:

  • 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
  • В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.
  • Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.

Катерина Тищенко, УП
Темы: СШАРосcия
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