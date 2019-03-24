Мэй проводит кризисные переговоры на фоне "мятежа" в правительстве Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье собрала группу высокопоставленных членов Консервативной партии на фоне спекуляций о ее возможной отставке.

Об этом сообщает Sky News.

Мэй проводит кризисные переговоры в загородной резиденции Чекерс с министрами правительства и высокопоставленными депутатами-консерваторами.

В переговорах принимают участие ее фактический заместитель Дэвид Лидингтон, министр окружающей среды Майкл Гоув, министр по вопросам Brexit Стивен Барклай, депутат Джулиан Льюис и председатель Консервативной партии Брэндон Льюис.

Лидингтон и Гоув назывались британскими СМИ возможными заменами Мэй, но министр финансов Филипп Хаммонд ранее предостерегал членов парламента от свержения премьер-министра, несмотря на растущий гнев из-за ее неудачных переговоров о Brexit.

Лидингтон сегодня исключил возможность занять пост премьера, повторив свой призыв к депутатам наконец поддержать соглашение о Brexit. Гоув также отклонил предположения и публично поддержал премьер-министра.

"Сейчас не время менять капитана корабля", - сказал он.

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Ранее ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.

"Европейская правда"