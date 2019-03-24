ГБР задержало двух фискалов-взяточников из Одесской области

Двое государственных ревизоров-инспекторов Государственной фискальной службы в Одесской области задержаны по подозрению в получении взятки от субъекта предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, должностные лица ГФС требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. гривен за уменьшение суммы штрафных санкций, которые были начислены по результатам проверки соблюдения кассовой дисциплины субъекта предпринимательской деятельности", - отметили в ГБР.

фото - пресс-служба ГБР

Указанную сумму взятки ревизоры-инспекторы получили лично и были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

"Следственными ГБР решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 УК - "получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом", - говорится в сообщении.