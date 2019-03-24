ГБР задержало двух фискалов-взяточников из Одесской области

530 просмотров
Воскресенье, 24 марта 2019, 18:51

Двое государственных ревизоров-инспекторов Государственной фискальной службы в Одесской области задержаны по подозрению в получении взятки от субъекта предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, должностные лица ГФС требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. гривен за уменьшение суммы штрафных санкций, которые были начислены по результатам проверки соблюдения кассовой дисциплины субъекта предпринимательской деятельности", - отметили в ГБР.

 
 
фото - пресс-служба ГБР

Указанную сумму взятки ревизоры-инспекторы получили лично и были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

"Следственными ГБР решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 УК - "получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГБР взятка Фискальная служба Одесская область


powered by lun.ua
По теме
ГБР зарегистрировало производство из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк 20 марта 2019, 18:40
В Кривом Роге избили и забрали оружие полицейских. Инцидент хотели скрыть 20 марта 2019, 15:50
Стрелял и добивал ногами: В убийстве пограничника на Львовщине подозревают срочника 19 марта 2019, 14:01
Все новости
Главные новости
Новости выходных: 13-я пенсия, вагоны с душем и "скидки" от Газпрома
Израиль заявил, что Трамп признает их суверенитет над Голанскими высотами
Помпео: Позиция по Голанским высотам и Крыму – не двойные стандарты
КПВВ "Золотое" открыли в одностороннем порядке - штаб ООС
Все новости
еда

10 причин отказаться от мяса

социум

10 убедительных аргументов, почему груминг дороже визита к парикмахеру

еда

7 причин, почему стоит есть яйца на завтрак

Поиск по сайту
Архив
Весь архів