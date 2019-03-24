Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР задержало двух фискалов-взяточников из Одесской области

Воскресенье, 24 марта 2019, 17:51

Двое государственных ревизоров-инспекторов Государственной фискальной службы в Одесской области задержаны по подозрению в получении взятки от субъекта предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, должностные лица ГФС требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. гривен за уменьшение суммы штрафных санкций, которые были начислены по результатам проверки соблюдения кассовой дисциплины субъекта предпринимательской деятельности", - отметили в ГБР.

 
 
фото - пресс-служба ГБР

Указанную сумму взятки ревизоры-инспекторы получили лично и были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

"Следственными ГБР решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 УК - "получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ГБРвзяткаФискальная службаОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
ГБР
Шестеро военных подорвались на мине в Ровенской области: двое погибли
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
Все новости...
Реклама: