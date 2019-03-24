В Польше в результате наезда авто погибли трое украинцев

В Польше трое граждан Украины погибли в результате наезда автомобиля.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на польское издание Wp.pl, инцидент произошел в субботу вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник недалеко от города Болеславец Нижнесилезского воеводства.

Сообщается, что в группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет.

По информации полиции, пешеходы находились на несоответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Также они не имели на себе светоотражающих элементов.

Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии, отметили в полиции. Сообщается, что водитель BMW был трезв.