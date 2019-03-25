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Румыния и Гондурас признали Иерусалим столицей Израиля

Понедельник, 25 марта 2019, 01:54

Румыния и Гондурас объявили о признании Иерусалима столицей Израильского государства.

Соответствующие заявления сделаны главой румынского МИД Виорикой Денчилэ и президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам, сообщает Интерфакс-Украина.

Обе страны намерены перенести в Иерусалим посольства.

Западные СМИ отмечают, что эти шаги уже приветствовали в Тель-Авиве.

Между тем, пресса указала на высказывания президента Румынии Клауса Иоханниса, который заявил, что премьер-министр не провел с ним необходимых консультаций. При этом он обвинил правительство Румынии в "полном невежестве" в делах внешней политики.

Напоминаем:

  • В конце прошлого года президент США признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе в этот город американского посольства. Аналогичное решение затем приняла Гватемала.

Темы: ИзраильРумыния
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