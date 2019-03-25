Румыния и Гондурас признали Иерусалим столицей Израиля
Понедельник, 25 марта 2019, 01:54
Румыния и Гондурас объявили о признании Иерусалима столицей Израильского государства.
Соответствующие заявления сделаны главой румынского МИД Виорикой Денчилэ и президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам, сообщает Интерфакс-Украина.
Обе страны намерены перенести в Иерусалим посольства.
Западные СМИ отмечают, что эти шаги уже приветствовали в Тель-Авиве.
Между тем, пресса указала на высказывания президента Румынии Клауса Иоханниса, который заявил, что премьер-министр не провел с ним необходимых консультаций. При этом он обвинил правительство Румынии в "полном невежестве" в делах внешней политики.
Напоминаем:
- В конце прошлого года президент США признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе в этот город американского посольства. Аналогичное решение затем приняла Гватемала.