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Telegram разрешил удалять переписку в любое время

Понедельник, 25 марта 2019, 07:35

В мессенджере Telegram появилась возможность удалять сообщения, даже отправленные собеседником, без ограничений по времени.

Об этом сообщается в блоге мессенджера.

"Теперь пользователи смогут удалять любые свои сообщения в любой момент, в том числе для собеседника. Можно удалить также полностью личные переписки у обоих собеседников", – говорится в сообщении.

Подобная функция появилась еще в 2017 году, однако тогда она давала возможность удалять только собственные сообщения в течение 48 часов, отмечает "Укринформ". 

Кроме того, теперь пользователь в настройках конфиденциальности может отключить переход на свой профиль по имени при пересылке сообщений. Раньше в таком случае появлялась ссылка на профиль отправителя.

Также можно отключить отображение аватарок профиля в Telegram.

Теперь при желании пользователь мессенджера может сделать так, что его собеседник никогда не сможет доказать, что он что-то написал. 

Темы: соцсети
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