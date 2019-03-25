Telegram разрешил удалять переписку в любое время

561 просмотр
Понедельник, 25 марта 2019, 08:35

В мессенджере Telegram появилась возможность удалять сообщения, даже отправленные собеседником, без ограничений по времени.

Об этом сообщается в блоге мессенджера.

"Теперь пользователи смогут удалять любые свои сообщения в любой момент, в том числе для собеседника. Можно удалить также полностью личные переписки у обоих собеседников", – говорится в сообщении.

Подобная функция появилась еще в 2017 году, однако тогда она давала возможность удалять только собственные сообщения в течение 48 часов, отмечает "Укринформ". 

Кроме того, теперь пользователь в настройках конфиденциальности может отключить переход на свой профиль по имени при пересылке сообщений. Раньше в таком случае появлялась ссылка на профиль отправителя.

Также можно отключить отображение аватарок профиля в Telegram.

Теперь при желании пользователь мессенджера может сделать так, что его собеседник никогда не сможет доказать, что он что-то написал. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: соцсети


powered by lun.ua
По теме
Facebook хранил сотни миллионов паролей в открытом виде 22 марта 2019, 09:55
Facebook усложнил жизнь политтехнологам и распространителям фейков 19 марта 2019, 13:06
В России запустили новую соцсеть: оскорблять власть будет непросто 18 марта 2019, 11:13
Все новости
Главные новости
Wizz Air не пустил на рейс журналистов из РФ, которые направлялись в Киев на презентацию книги
Мюллер не нашел сговора Трампа с РФ - NYT
В Польше в результате наезда авто погибли трое украинцев
Новости выходных: 13-я пенсия, вагоны с душем и "скидки" от Газпрома
Все новости
психология

О чем говорить на первом свидании: 19 интересных тем

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Фото

Больше детей умирают без воды, а не от пуль

Поиск по сайту
Архив
Весь архів