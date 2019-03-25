Telegram разрешил удалять переписку в любое время

В мессенджере Telegram появилась возможность удалять сообщения, даже отправленные собеседником, без ограничений по времени.

Об этом сообщается в блоге мессенджера.

"Теперь пользователи смогут удалять любые свои сообщения в любой момент, в том числе для собеседника. Можно удалить также полностью личные переписки у обоих собеседников", – говорится в сообщении.

Подобная функция появилась еще в 2017 году, однако тогда она давала возможность удалять только собственные сообщения в течение 48 часов, отмечает "Укринформ".

Кроме того, теперь пользователь в настройках конфиденциальности может отключить переход на свой профиль по имени при пересылке сообщений. Раньше в таком случае появлялась ссылка на профиль отправителя.

Также можно отключить отображение аватарок профиля в Telegram.

Теперь при желании пользователь мессенджера может сделать так, что его собеседник никогда не сможет доказать, что он что-то написал.