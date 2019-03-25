В Израиле ракета разрушила дом – Нетаньяху сократил визит в США

В жилое здание в центре Израиля утром в понедельник ударила ракета, выпущенная из Сектора Газа, – и ранила, по меньшей мере, 7 человек, в том числе двух младенцев.

Об этом со ссылкой на израильскую армию сообщает "The Times of Israel".

Дом в городе Мишмерет почти сравняли с землей.

Разрушенный ракетой дом в городе Мишмерет timesofisrael.com

По данным армии, сигнал воздушной тревоги раздался примерно в 5:20 утра над районами Шарон и Эмек Хефер к северу от Тель-Авива.

В связи с обстрелом премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал свою поездку в Соединенные Штаты Америки.

"Это было преступное нападение на Израиль, и мы ответим решительно", – пообещал он.

Нетаньяху сказал, что пробудет в Вашингтоне до встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник – и сразу после этого вернется в Израиль.

Как ожидается, в Белом доме подпишут приказ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

На прошлой неделе из Сектора Газа также были выпущены две ракеты по Тель-Авиву, что в то время было расценено как ошибку террористической группировки ХАМАС.