Кабмин заказал рекламу на 16 миллионов, самая дорогая – в газете Ахметова

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины 11 и 21 марта по результатам тендеров заключил три соглашения о рекламных услугах на общую сумму 16,46 млн грн.

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Отмечается, что медиа-планы предусматривают по семь выходов в каждом СМИ, кроме газеты "Сегодня" Рината Ахметова, где их будет пять.

По даннім издания, один выход рекламного блока в печатных СМИ стоит 6360 грн, за исключением "Сегодня", размещение в которой на 40% дороже - 8904 грн.

Также реклама будет размещаться на бордах, ситилайтах и цифровых видеоэкранах.

Сообщается, что сумма сделок на четверть ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 22,14 млн грн.