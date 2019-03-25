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Кабмин заказал рекламу на 16 миллионов, самая дорогая – в газете Ахметова

Понедельник, 25 марта 2019, 09:11

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины 11 и 21 марта по результатам тендеров заключил три соглашения о рекламных услугах на общую сумму 16,46 млн грн.

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Отмечается, что медиа-планы предусматривают по семь выходов в каждом СМИ, кроме газеты "Сегодня" Рината Ахметова, где их будет пять.

По даннім издания, один выход рекламного блока в печатных СМИ стоит 6360 грн, за исключением "Сегодня", размещение в которой на 40% дороже - 8904 грн. 

Также реклама будет размещаться на бордах, ситилайтах и цифровых видеоэкранах.

Сообщается, что сумма сделок на четверть ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 22,14 млн грн.

Темы: Кабинет министровреклама
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