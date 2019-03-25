Кабмин заказал рекламу на 16 миллионов, самая дорогая – в газете Ахметова

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины 11 и 21 марта по результатам тендеров заключил три соглашения о рекламных услугах на общую сумму 16,46 млн грн.

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Отмечается, что ООО "РТМ-Украина" заказали создания, распространения и демонстрации информационной продукции, то есть внешнюю рекламу на различных носителях за 13,39 млн грн.

Согласно договору, размещение рекламы на щитах или призмах стоит 2 000-8 800 грн, на скроллах - 4 160-16000 грн., на ситилайтах - 1 440-5530 грн, цифровых видеоэкранах - 2 560-6 120 грн.

Сообщается, что самым дорогим оказалось размещение рекламы на цифровом скролле в Киеве - 16 тыс грн.

"ООО "Медиа Хаб" Михаила, Романа, Галины и Юрия Пересунько заказали размещение информационной продукции в средствах массовой информации на 3,07 млн грн", - говорится в публикации.

В издании добавляют, что медиа-планы предусматривают по семь выходов в каждом СМИ, кроме газеты "Сегодня" Рината Ахметова, где их будет пять.

Отмечается, что один выход рекламного блока в печатных СМИ стоит 6360 грн, за исключением "Сегодня", размещение в которой на 40% дороже - 8904 грн. Один выход рекламного блока объемом 3-5 тыс знаков в Интернет-изданиях стоит 3120 грн.

В издании сообщают, что столичная "РТМ-Украина" основана ООО "Таврийские игры" и ООО "Конверсия" из Киева, которая принадлежит экс-нардепу из фракций БЮТ и "Партии регионов" Николаю Баграеву и его жене Светлане Баграев.

"Учредителями "Таврийских игр", президентом которых является Николай Баграев, указанные кипрские оффшоры "Аптива Трейдинг Лимитед" и "С.С.Б. Био-Саенс Трейдинг Лимитед", а конечным бенефициаром за второй - одессит Юрий Серещенко", - говорится в публикации.

Сообщается, что сумма сделок на четверть ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 22,14 млн грн.