Синоптик рассказала, когда в Украине начнет теплеть

С понедельника по пятницу в Украине преимущественно ожидается холодная погода, ночью даже минусовая температура, а на выходных придет потепление.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ближайшие дни ожидается прохладная погода, температура воздуха не более + 5- + 7 градусов.

26 и 27 марта даже местами небольшой мокрый снег.

"А вот с пятницы начнет теплеть и в течение 30-31 марта, по предварительным прогнозам, в большинстве областей будет отличная погода - солнечно и тепло", - написала она.