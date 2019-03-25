Партия Ляшко рискует не пройти в Раду, партия Зеленского – лидер
Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то в парламент могло бы попасть 7 партий.
При этом лидером гонки была бы партия "Слуга народа", а "Радикальная партия" и "Оппозиционный блок" едва преодолевали бы проходной барьер, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный 14-22 марта.
На вопрос, за кого бы отдали голос на выборах в Верховную Раду, если бы они проходили во второй половине марта, те, кто определился, проголосовали бы так:
- 24,4% – за партию "Слуга народа";
- 16,5% – за "Всеукраинское объединение "Батькивщина"
- 14,1% – за "Блок Петра Порошенко "Солидарность ",
- 12% – за партию "Оппозиционная платформа – "За Жизнь",
- 8,3% – за партию "Гражданская позиция",
- 5,3% – за "Радикальная партия Олега Ляшко",
- 5,1% – за партию "Оппозиционный блок",
- 3,4% – за "Всеукраинское объединение "Свобода",
- 1,9% – за "Объединение" Самопомощь",
- 1,3% – за партию "Наши",
- 1% – за партию "Основа",
- 0,9% – за партию "УКРОП".
За другие партии в целом проголосовали бы 5,9%.
При этом партия кандидата в президенты Владимира Зеленского больше поддержки имеет в центре и на юге, а меньше всего – на западе, где первенство имеют партии Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.
КМИС проводил всеукраинский опрос с 14 по 22 марта: методом личного интервью опросили 2004 респондентов в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированных территорий) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения в возрасте от 18 лет.
Максимальная статистическая погрешность выборки – 3,3%.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua