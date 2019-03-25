Партия Ляшко рискует не пройти в Раду, партия Зеленского – лидер

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то в парламент могло бы попасть 7 партий.

При этом лидером гонки была бы партия "Слуга народа", а "Радикальная партия" и "Оппозиционный блок" едва преодолевали бы проходной барьер, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный 14-22 марта.

В Раду проходят 7 партий – КМИС

На вопрос, за кого бы отдали голос на выборах в Верховную Раду, если бы они проходили во второй половине марта, те, кто определился, проголосовали бы так:

- 24,4% – за партию "Слуга народа";

- 16,5% – за "Всеукраинское объединение "Батькивщина"

- 14,1% – за "Блок Петра Порошенко "Солидарность ",

- 12% – за партию "Оппозиционная платформа – "За Жизнь",

- 8,3% – за партию "Гражданская позиция",

- 5,3% – за "Радикальная партия Олега Ляшко",

- 5,1% – за партию "Оппозиционный блок",

- 3,4% – за "Всеукраинское объединение "Свобода",

- 1,9% – за "Объединение" Самопомощь",

- 1,3% – за партию "Наши",

- 1% – за партию "Основа",

- 0,9% – за партию "УКРОП".

За другие партии в целом проголосовали бы 5,9%.

При этом партия кандидата в президенты Владимира Зеленского больше поддержки имеет в центре и на юге, а меньше всего – на западе, где первенство имеют партии Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

КМИС проводил всеукраинский опрос с 14 по 22 марта: методом личного интервью опросили 2004 респондентов в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированных территорий) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения в возрасте от 18 лет.

Максимальная статистическая погрешность выборки – 3,3%.