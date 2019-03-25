Зеленский, Порошенко, Тимошенко и Гриценко рассказали, как будут двигаться к НАТО

Четверо самых рейтинговых кандидатов в президенты, которые называют себя проевропейскими, хотят получить План действий по членству в НАТО, но у всех – разные сроки.

Об этом говорится в статье "Европейской правды", опубликованной по итогам опроса штабов Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко.

Порошенко уже ранее заявлял, что рассчитывает получить ПДЧ до конца второго срока президентства, и сейчас уточнил, что начнет диалог о предоставлении Плана уже в 2019 году, на декабрьском саммите НАТО в Лондоне.

Зеленский также поддержал членство в НАТО, объяснив, что это "выбор Майдана и курс, который закреплен в Конституции, кроме того, это инструмент усиления нашей обороноспособности", но заметил, что перед тем должен состояться референдум.

В то же время Зеленский планирует обращение относительно ПДЧ в конце своего срока: "Цель – за 5 лет обратиться по ПДЧ и получить согласие. Надеюсь, что Альянс примет положительное решение даже в случае незавершения конфликта и деоккупации территорий", – сообщили в штабе Зеленского.

Тимошенко считает, что о сроках говорить не стоит, так как сначала Украина должна "подтянуть" реформы. "Мы будем поднимать вопрос ПДЧ, но сначала нужно получить готовность Украины", – отметили в штабе Тимошенко.

У Анатолия Гриценко принципиально другой план: несмотря на неготовность Альянса предоставить Украине ПДЧ, следует выполнить этот план без его формального предоставления.

"ПДЧ нужен нам, а не Брюсселю. Чтобы поднять стандарты во всех сферах, из которых военная – это только 20% усилий, остальные – справедливое судопроизводство, честные прозрачные выборы, защита собственности и равные возможности в экономике", – пояснили в штабе Гриценко.

"Мы сформируем ПДЧ сами и сами же будем его выполнять. А Брюссель поставим в известность, и затем продемонстрируем результат, украинцам прежде всего, и натовцам тоже", – добавили там.

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