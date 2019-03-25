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Оккупанты в Крыму вывели 1,5 тысячи десантников на учения

Понедельник, 25 марта 2019, 12:35

В аннексированном украинском полуострове Крым военнослужащие России проводят учение воздушно-десантных войск при участии 1,5 тысяч десантников и сотен единиц боевой техники.

Об этом 25 марта сообщает министерство обороны Российской Федерации.

"В учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота", - сообщили оккупанты.

Также говорится, что в ходе "учения будут отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки".

В РФ обещают, что одним из самых зрелищных эпизодов станет высадка из боевых десантных кораблей с "целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника".

Сообщается, что подразделениям ВДВ предстоит действовать в незнакомых для них районах, а боевую технику перебросили железнодорожным и автомобильным транспортом.

Напомним:

  • Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
  • Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
  • Против РФ были введены экономические санкции.
  • После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.
  • В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Украинская правда
Темы: аннексияКрымРосcия
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