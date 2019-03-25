Оккупанты в Крыму вывели 1,5 тысячи десантников на учения
В аннексированном украинском полуострове Крым военнослужащие России проводят учение воздушно-десантных войск при участии 1,5 тысяч десантников и сотен единиц боевой техники.
Об этом 25 марта сообщает министерство обороны Российской Федерации.
"В учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота", - сообщили оккупанты.
Также говорится, что в ходе "учения будут отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки".
В РФ обещают, что одним из самых зрелищных эпизодов станет высадка из боевых десантных кораблей с "целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника".
Сообщается, что подразделениям ВДВ предстоит действовать в незнакомых для них районах, а боевую технику перебросили железнодорожным и автомобильным транспортом.
Напомним:
- Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
- Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
- Против РФ были введены экономические санкции.
- После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.
- В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.