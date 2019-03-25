Оппоблок в Раду может не пройти – опрос

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Понедельник, 25 марта 2019, 16:20

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине марта, то шансы попасть в парламент имели бы шесть политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и Социологической группой Рейтинг в первой половине марта.

Лидером рейтинга является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,8% тех, кто определился и намерены голосовать.

За "Батькивщину" готовы отдать голоса 17,6%, за "БПП Солидарность" – 14,7%, за Гражданскую позицию – 9,3%, Оппозиционную платформу – 9,2%, Радикальную партию – 5,3%.

Рейтинг Оппозиционного блока составляет 4,4%, ВО "Свобода" – 3,1%, Самопомочи – 2,5%.

При этом 27,8% избирателей еще не определились со своим выбором.

 

Самый высокий уровень поддержки партии "Слуга народа" – на Юге и Востоке страны, "Батькивщины" – в Центре, "БПП Солидарность" – на Галичине, Оппозиционного блока – в юго-восточных областях и на Донбассе.

 

Опрос проходил 5-14 марта среди 15 тысяч респондентов во всех областях Украины (за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.

Украинская правда

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Темы: виборы Верховная Рада


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