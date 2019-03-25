В Одесской области задержали боевика "Исламского государства" – СБУ

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Понедельник, 25 марта 2019, 17:23

Служба безопасности задержала на территории Одесской области иностранца, который находится в международном розыске Интерпола за террористическую деятельность в Сирии в составе "Исламского государства".

Об этом 25 марта сообщает пресс-служба СБУ.

"Гражданин одной из стран Средней Азии незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", - отмечают в ведомстве. 

 

Сообщается, что иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту.

В СБУ уточнили, что к задержанному применили экстрадиционный арест сроком на 40 суток.

Украинская правда

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Темы: СБУ Сирия терроризм


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