В Одесской области задержали боевика "Исламского государства" – СБУ
Служба безопасности задержала на территории Одесской области иностранца, который находится в международном розыске Интерпола за террористическую деятельность в Сирии в составе "Исламского государства".
Об этом 25 марта сообщает пресс-служба СБУ.
"Гражданин одной из стран Средней Азии незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", - отмечают в ведомстве.
Сообщается, что иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту.
В СБУ уточнили, что к задержанному применили экстрадиционный арест сроком на 40 суток.
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