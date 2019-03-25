Зима возвращается: в Киеве пойдет снег
1489 просмотров
Понедельник, 25 марта 2019, 18:10
Во вторник, 26 марта, в Киеве ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
Во вторник будет облачно с прояснениями, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.
Небольшой мокрый снег синоптики также прогнозируют 27 марта. В этот день будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с, температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.
28 марта без осадков, ветер северо-западный, 5-8 м/с, температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua