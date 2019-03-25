Зима возвращается: в Киеве пойдет снег

Во вторник, 26 марта, в Киеве ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во вторник будет облачно с прояснениями, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

Небольшой мокрый снег синоптики также прогнозируют 27 марта. В этот день будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с, температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

28 марта без осадков, ветер северо-западный, 5-8 м/с, температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.