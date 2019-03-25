Прапорщик переехал в ОРДО: ВСУ проверяют, что он мог знать

В Вооруженных силах Украины подтверждают факт переезда бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на временно оккупированную территорию и проверяют уровень его доступа к гостайне.

Так в ВСУ прокомментировали появление в росЗМИ информацию о якобы получении "спецслужбами "ДНР" тысячи закрытых документов ВСУ".

"Факт возвращения к семье подтверждается", – говорится в сообщении на Facebook странице сухопутных войск ВСУ.

Там объясняют, что старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был уволен из рядов Вооруженных Сил Украины в запас 26 декабря 2018 года.

"В настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Аушев", - отмечают также военные.