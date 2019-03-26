В Киеве авто патрульных влетело в столб, двое полицейских в больнице

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Вторник, 26 марта 2019, 10:25

В Киеве, на улице Мельникова, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля, пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что служебный автомобиль полиции "Toyota Prius" во время патрулирования, по неизвестным причинам слетел с дороги и врезался в столб.

 
 

По данным издания, водитель якобы уснул за рулем.

 
 

"Срочно госпитализированы 2 человека. Машина восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции "Украинской правде" подтвердили, что утром во вторник произошло ДТП с участием патрульных.

По данным полиции, предварительно водитель не справился с управлением, двое патрульных доставлены в больницу, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Украинская правда

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Темы: Киев ДТП полиция


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