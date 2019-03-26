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Спам и посты об Украине: Facebook удалил 1907 страниц, связанных с РФ

Вторник, 26 марта 2019, 11:10
Спам и посты об Украине: Facebook удалил 1907 страниц, связанных с РФ

Соцсеть Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией, преимущественно за спам, а также за ненадлежащее поведение.

Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, передает Facebook Newsroom.

"Люди, стоящие за этими действиями, использовали поддельные учетные записи в основном для работы с группами и страницами, публикующими спам", – говорится в сообщении.

"К тому же, небольшое количество размещенных материалов были связаны с украинскими новостями и политикой, включая конфликт на востоке Украины; местной и региональной политикой; украинским патриотизмом; беженцами; украинскими военными; ситуацией в Крыму и коррупцией" – добавляется в нем.

В Facebook и Instagram было 86 страниц, 64 Фб-акаунта и 1757 групп, вовлеченных в спам-активность. Около 50 тысяч блогов были подписчиками одной или нескольких страниц и около 1,7 миллиона – участники этих групп.

Открытая группа на тему войны в Украине
Открытая группа на тему войны в Украине
Пример спама
Пример спама
newsroom.fb.com
 
 

Рекламы в них не обнаружено.

Facebook сообщил об обнаруженном соответствующим правоохранительным органам и политикам.

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Также сообщается, что 26 марта Facebook удалил 2632 связанных с Ираном, Россией, Македонией и Косово страницы, группы и учетные записи, которые скоординировано занимались ненадлежащими действиями в Facebook и Instagram.

513 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Ираном, действовали в Египте, Индии, Индонезии, Израиле, Италии, Кашмире, Казахстане или в целом на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: facebookсоцсетиРосcия
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