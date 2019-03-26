Украина еще поднялась в рейтинге паспортов

За три месяца Украина поднялась в рейтинге паспортов с 41-го на 40-е место, но в то же время число безвизовых стран осталось прежним – 128.

Об этом свидетельствует обновленный Индекс паспортов компании Henley & Partners, пишет Лига.net.

Япония, Сингапур и Южная Корея делят первое место в Индексе. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств.

Германия потеряла безвизовый доступ в Узбекистан, и заняла 2-е место с показателем 188 стран.

Третье место разделили сразу 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Великобритания и США все больше отдаляются от первого места, которое они занимали в 2015 году. Британия сейчас находится на 5-м месте (185 стран без визы), США – на 6-м (184 страны). Brexit пока что не повлиял на позицию Великобритании в Индексе. Потеря позиций страны в рейтинге связана в первую очередь с улучшением результатов азиатских стран.

Отмечается, что за 10 лет Украина поднялась в рейтинге на 22 строчки.