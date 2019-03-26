Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина еще поднялась в рейтинге паспортов

Вторник, 26 марта 2019, 11:09

За три месяца Украина поднялась в рейтинге паспортов с 41-го на 40-е место, но в то же время число безвизовых стран осталось прежним – 128.

Об этом свидетельствует обновленный Индекс паспортов компании Henley & Partners, пишет Лига.net.

Япония, Сингапур и Южная Корея делят первое место в Индексе. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств.

Германия потеряла безвизовый доступ в Узбекистан, и заняла 2-е место с показателем 188 стран.

Третье место разделили сразу 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Великобритания и США все больше отдаляются от первого места, которое они занимали в 2015 году. Британия сейчас находится на 5-м месте (185 стран без визы), США – на 6-м (184 страны). Brexit пока что не повлиял на позицию Великобритании в Индексе. Потеря позиций страны в рейтинге связана в первую очередь с улучшением результатов азиатских стран.

Отмечается, что за 10 лет Украина поднялась в рейтинге на 22 строчки.

Темы: безвиз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
безвиз
Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле на 5-8 гривен за литр
ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами, среди которых Украина
Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе
Последние новости
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
Все новости...
Реклама: