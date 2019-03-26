СБУ расследует исчезновение секретного документа в АП

1388 просмотров
Вторник, 26 марта 2019, 12:12

Служба безопасности Украины расследует исчезновение в Администрации президента документа с грифом "секретно" о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда от 19 марта.

Отмечается, что уголовное производство по ч. 1 ст. 329 (утрата документов, содержащих государственную тайну) УК открыли 23 января.

В рамках расследования следователь СБУ ходатайствовал о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в распоряжении Управления режима, документального обеспечения и контроля Службы безопасности.

Ходатайство мотивировали тем, что в АП исчез секретный документ с данными о кандидатах на должность директора НАБУ.

Отмечается, что в апреле 2015 года СБУ изготовила два документа "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" с грифом "секретно" и "О проверке кандидатов на должность главы НАБУ", адресованные главе Администрации президента.

Эти документы распечатали в двух экземплярах каждый, по одному документу передали в АП (документы были получены должностными лицами АП), второй экземпляр документов остался в СБУ.

Однако когда в декабре 2018 года следователи прислали в АП запрос относительно подтверждение наличия у них документов СБУ, то выяснилось, что документ "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" в АП не зарегистрирован.

СБУ решила расследовать потерю документа, содержащего государственную тайну, и просила о доступе ко вторым экземплярам документов, которые должны храниться в Управлении режима, документального обеспечения и контроля СБУ.

Согласно материалам суда, поскольку существует реальная угроза уничтожения или изменения документов, к которым предоставляется доступ, следственный судья решил рассматривать ходатайство без вызова лица, во владении которого находятся документы.

Судья ходатайство удовлетворил частично и предоставил временный доступ к документам с возможностью изъятия их оригиналов.

Постановление действует 1 месяц и обжалованию не подлежит.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СБУ Администрация президента суд


powered by lun.ua
По теме
В Одесской области задержали боевика "Исламского государства" – СБУ 25 марта 2019, 17:23
СБУ о заявлениях своего "перебежчика": Этот урод пропил честь офицера 25 марта 2019, 14:26
В РФ показали "перебежчика из СБУ", который обвиняет Киев в катастрофе MH17 25 марта 2019, 12:43
Все новости
Главные новости
"Сетки" для подкупа избирателей связанные с окружением Порошенко – СМИ
Воины ОУН-УПА отныне – тоже участники боевых действий
В Киеве авто патрульных влетело в столб, двое полицейских в больнице
Фильм об убийстве Гандзюк выходит на телеэкраны
Все новости
история

Предвыборные листовки 1999 года

мандри

5 мест по всему миру, которые очаруют путешественника

психология

13 ошибок, которые могут разрушить ваше собеседование на работу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів