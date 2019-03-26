СБУ расследует исчезновение секретного документа в АП

Служба безопасности Украины расследует исчезновение в Администрации президента документа с грифом "секретно" о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда от 19 марта.

Отмечается, что уголовное производство по ч. 1 ст. 329 (утрата документов, содержащих государственную тайну) УК открыли 23 января.

В рамках расследования следователь СБУ ходатайствовал о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в распоряжении Управления режима, документального обеспечения и контроля Службы безопасности.

Ходатайство мотивировали тем, что в АП исчез секретный документ с данными о кандидатах на должность директора НАБУ.

Отмечается, что в апреле 2015 года СБУ изготовила два документа "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" с грифом "секретно" и "О проверке кандидатов на должность главы НАБУ", адресованные главе Администрации президента.

Эти документы распечатали в двух экземплярах каждый, по одному документу передали в АП (документы были получены должностными лицами АП), второй экземпляр документов остался в СБУ.

Однако когда в декабре 2018 года следователи прислали в АП запрос относительно подтверждение наличия у них документов СБУ, то выяснилось, что документ "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" в АП не зарегистрирован.

СБУ решила расследовать потерю документа, содержащего государственную тайну, и просила о доступе ко вторым экземплярам документов, которые должны храниться в Управлении режима, документального обеспечения и контроля СБУ.

Согласно материалам суда, поскольку существует реальная угроза уничтожения или изменения документов, к которым предоставляется доступ, следственный судья решил рассматривать ходатайство без вызова лица, во владении которого находятся документы.

Судья ходатайство удовлетворил частично и предоставил временный доступ к документам с возможностью изъятия их оригиналов.

Постановление действует 1 месяц и обжалованию не подлежит.