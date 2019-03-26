Мужчина получил 1,5 года тюрьмы за избиение полицейского

761 просмотр
Вторник, 26 марта 2019, 12:52

Деснянский райсуд столицы приговорил двух мужчин, которые из-за замечания избили полицейского – курсанта Национальной академии внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Осуждены двое злоумышленников, которые из-за замечания избили полицейского-курсанта Национальной академии внутренних дел", - говорится в сообщении.

Одного мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Другого – по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) и приговорили к 3 месяцам ареста.

Отмечается, что нападение на полицейского произошло в конце августа 2018 года.

Курсанта, который был рядовым полиции при исполнении служебных обязанностей, побили, когда он сделал замечание двум злоумышленникам, избивавшим мужчину возле станции метро "Лесная".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция суд
powered by lun.ua
По теме
В Киеве авто патрульных влетело в столб, двое полицейских в больнице 26 марта 2019, 10:25
Зима возвращается: в Киеве пойдет снег 25 марта 2019, 18:10
"Судья Майдана" всего за 2 месяца сумел "отрастить" добропорядочность – ОСД 25 марта 2019, 17:21
Все новости
Главные новости
Спонсору "Батькивщины" объявили подозрение за миллионные анонимные пожертвования
КС с подачи завода Коломойского может забрать у государства 7 млрд – ЦПК
Гриценко о предложение Тимошенко: Сезонный авитаминоз
Спам и посты об Украине: Facebook удалил 1907 страниц, связанных с РФ
Все новости
история

Предвыборные листовки 1999 года

Фото

Добавили в жизнь немного волшебства: идеи белых тату, похожих на магические руны

еда

10 причин отказаться от мяса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів