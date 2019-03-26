Мужчина получил 1,5 года тюрьмы за избиение полицейского

Деснянский райсуд столицы приговорил двух мужчин, которые из-за замечания избили полицейского – курсанта Национальной академии внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Осуждены двое злоумышленников, которые из-за замечания избили полицейского-курсанта Национальной академии внутренних дел", - говорится в сообщении.

Одного мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Другого – по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) и приговорили к 3 месяцам ареста.

Отмечается, что нападение на полицейского произошло в конце августа 2018 года.

Курсанта, который был рядовым полиции при исполнении служебных обязанностей, побили, когда он сделал замечание двум злоумышленникам, избивавшим мужчину возле станции метро "Лесная".