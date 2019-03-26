На границе с Крымом поймали боевика "православной армии"

Пограничники задержали в пункте пропуска "Чонгар" боевика так называемой "русской православной армии" с позывным "Домовой".

Об этом сообщает в Facebook представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, мужчина направлялся с оккупированной территории Крыма. Он является уроженцем Кировоградщины, который проживал на полуострове.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории ОРДО.

Сам мужчина рассказал, что к 2014 году вместе с семьей проживал в России, откуда ездил в Украину. Во время одного из таких визитов его завербовали спецслужбы РФ для участия в военных действиях на стороне боевиков ОРДО.

"После распределения попал в батальон Русской православной армии, где ему дали позывной "Домовой", - говорится в сообщении.

По словам боевика, в течение своего пребывания на оккупированной территории встречался с военными спецподразделений РФ, которые выполняли разного рода диверсии против ВСУ.

Он утверждает, что однажды поехал домой в Россию и решил уже не возвращаться в ряды "ДНР".

Как сообщили в ГПСУ, пограничники передали задержанного полиции.

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