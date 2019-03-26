Латвийское ТВ уволило сотрудника за трансляцию для Russia Today

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Вторник, 26 марта 2019, 13:29

Латвийское телевидение – LTV, государственная телекомпания общественного вещания Латвии – уволило сотрудника, который обеспечил телемост между студией LTV и каналом Russia Today.

Об этом сообщил член правления LTV Иварс Приеде, информирует издание Delfi.

Вопрос трансляции во вторник, 26 марта, рассматривала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

По словам Приеде, прямую трансляцию обеспечили еще восемь сотрудников телеканала, однако за процесс отвечал уволенный сотрудник. По его словам, этот человек организовал все единолично, о чем другие ответственные сотрудники узнали после трансляции.

Уволенный сотрудник проработал на LTV более 30 лет и его зарплата зависела от объема проданных услуг.

Глава комиссии Сейма Артус Кайминьш отметил, что ответственность за произошедшее лежит не только на уволенном работнике, но и на правлении LTV и членах Национального совета по электронным СМИ. По его мнению, эта ситуация не свидетельствует о хороших принципах управления, и именно за подобные нарушения в конце 2018 года уволили двух членов правления общественного телевидения.

14 марта в студии LTV была проведена прямая трансляция для телеканала Russia Today. Во время трансляции бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс дал интервью. В нем он критиковал латвийскую внешнюю политику, присутствие НАТО в странах Балтии и отношение к этническим меньшинствам.

В конце января в Латвии на три месяца запретили "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду.

Европейская правда

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Темы: телевидение Латвия Росcия
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