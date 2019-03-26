Под Кремлем украли кабель правительственной связи

Рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи Российской Федерации.​

Об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД РФ по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

Кражу обнаружили 25 марта: в полицию сообщили, что на площади Васильевский спуск неизвестные срезали кабель. Спустя несколько часов 34-летний житель Москвы письменно заявил, что похитили фрагмент правительственной кабельной линии по адресу: Москва, Большой Москворецкий мост, технологический коллектор.

По факту происшествия проводят проверку, сумму ущерба устанавливают.

Сотрудники правоохранительных органов уже опросили разнорабочих строительной организации ООО "Пелискер", просмотрели камеры видеонаблюдения, осмотрели место происшествия.

Видеонаблюдения непосредственно в месте, где украли кабель, нет, уточнили источники.

С осени 2018 года на Большом Москворецком мосту делают капитальный ремонт.

ООО "Пелискер" строит мосты и тоннели. Ее руководителем является Андрей Истратов, бенефициаром – Леонид Лейкин. Последний также владеет стройфирмой "Пелискер-БТ".