Авиакомпания Aigle Azur назвала цены на рейс Киев – Париж

Французская авиакомпания Aigle Azur подтвердила выход на украинский рынок с 18 апреля и объявила цены на рейс Киев-Париж.

Рейсы будут выполняться из "Борисполя" в парижский аэропорт "Орли".

Полеты будут осуществляться три раза в неделю – в среду, пятницу и воскресенье. На линии используется самолет Airbus A320.

В системе бронирования авиакомпании уже доступны билеты для бронирования. На первые числа мая можно купить билеты по 160 евро в обе стороны с ручной кладью весом до 10 кг.

Авиакомпания Aigle Azur специализируется на чартерных и регулярных рейсах, обслуживает 15 направлений. В 2018 году перевезла 2 млн пассажиров.

Следует отметить, между Украиной и Францией действует соглашение, согласно которому на линии Киев-Париж может работать только по одной авиакомпании от каждой из сторон, им разрешено выполнять 14 рейсов в неделю.

Сейчас рейсы между киевским аэропортом "Борисполь" и аэропортом Парижа имени Шарля де Голля выполняют Air France и МАУ.

Европейская правда