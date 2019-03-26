На Бориспольском шоссе по дороге в Киев в масштабное Дорожно-транспортное происшествие попало 9 автомобилей.

Об этом 26 марта "Украинской правде" сообщили в Нацполиции.

Ранее сообщество Киев.Оперативный в Facebook отмечало, что в аварию попало аж 10 автомобилей.

Однако в пресс-службе полиции УП уточнили, что на месте происшествия случилось сразу 3 ДТП с участием 9 автомобилей.

Первая ДТП по дороге из Борисполя в направлении Киева произошла в 8.50 утра с участием автомобиля KIA и Hyundai. Во время того, как участники ДТП оформлялись по европротоколу, произошло еще одно приключение.

В частности, автомобиль KIA затормозил перед местом первой ДТП и в него въехал водитель Skoda (второе ДТП). В полиции отметили, что на водителя Skoda составили админпротокол.

Третье ДТП произошло с участием автомобиля Opel, Volkswagen и Honda.

Автомобиль Opel затормозил перед участниками второго ДТП, за ним следовал Volkswagen, а после него Honda.

"В результате удара Honda въехала в Volkswagen, а Volkswagen в Opel по инерции", - отметили в полиции и добавили, что на водителя Honda составили админпротокол.

Далее в Opel въехал Mercedes Sprinter, по данному факту правоохранители также составили админпротокол.

Кроме того в результате удара по инерции Opel врезался в Honda.

"В этих трех ДТП механические повреждения получили 9 транспортных средств. Относительно первого ДТП - водители оформили европротокол при отсутствии полиции, в отношении двух следующих ДТП патрульные составили 3 админпротокола на водителей по статье 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств)", - сказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Сообщается, что машины получили серьезные механические повреждения, пострадавших среди людей нет.