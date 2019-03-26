На Бориспольском шоссе по дороге в Киев в масштабное Дорожно-транспортное происшествие попали 10 автомобилей.

Об этом 26 марта сообщает Киев.Оперативный в Facebook.

"В эту аварии попало аж 10 автомобилей. Детали до сих пор устанавливаются", - говорится в сообщении.

Сообщество dtp.kiev.ua опубликовала видео с места происшествия, на нем можно усмотреть 9 автомобилей, еще одно авто припарковано неподалеку.

"По словам очевидца, столкнулись 4 автомобиля. После чего, вместо знаков, выставили огнетушители", - отметили в сообществе.

Очевидцы рассказали, что водители Mercedes и Chevroletне не заметили их и влетели в стоячие машины.

Сообщается, что машины получили серьезные механические повреждения.

О пострадавших пока информации нет.

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