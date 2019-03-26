Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В приемную нардепа на Троещине пришли вооруженные люди

Вторник, 26 марта 2019, 14:36

26 марта в приемной народного депутата Борислава Березы люди с оружием устроили конфликт с охраной, после чего скрылись на машинах.

Об этом сообщает полиция Киева.

О подозрительных людях с оружием возле приемной нардепа сообщил прохожий. На место происшествия отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. 

"Предварительно известно, что неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием граждан, однако охрана их не пустила. Возник конфликт, после которого визитеры, несмотря на попытки охраны заблокировать их, протаранив машину, скрылись на автомобиле "Рендж Ровер"", - говорится в сообщении.

Впоследствии авто злоумышленников с механическими повреждениями и без номерных знаков обнаружили на стоянке по улице Теодора Драйзера. 

 
Брошенная машина злоумышленников 
скриншот со стрима Березы

Полиция проводит осмотр места происшествия, общается со свидетелями и разыскивает злоумышленников.

Сам Береза ​​считает, что таким образом кто-то ему передавал "привет".

Он рассказал, что 26 февраля у него был запланирован прием граждан. Из-за болезни он перенес его на вторую половину дня.

По словам Березы, злоумышленники приехали, похулиганили и после конфликта сбежали на 3 машинах, одну из которых без номерных знаков бросили на Троещине.

"Это мне что кто-то привет передает такой? Типа за то, что закрываем наливайки, игорку, не даем работать криминалу? Так это мне криминал привет передает?", - заявил Береза ​​во время стрима в соцсети.

Он призвал полицию и МВД расследовать это нападение на приемную.

Береза ​​также пообещал вознаграждение тому, кто предоставит информацию о хулиганах.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Последние новости
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: