В приемную нардепа на Троещине пришли вооруженные люди

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Вторник, 26 марта 2019, 15:36

26 марта в приемной народного депутата Борислава Березы люди с оружием устроили конфликт с охраной, после чего скрылись на машинах.

Об этом сообщает полиция Киева.

О подозрительных людях с оружием возле приемной нардепа сообщил прохожий. На место происшествия отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа. 

"Предварительно известно, что неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием граждан, однако охрана их не пустила. Возник конфликт, после которого визитеры, несмотря на попытки охраны заблокировать их, протаранив машину, скрылись на автомобиле "Рендж Ровер"", - говорится в сообщении.

Впоследствии авто злоумышленников с механическими повреждениями и без номерных знаков обнаружили на стоянке по улице Теодора Драйзера. 

 
Брошенная машина злоумышленников 
скриншот со стрима Березы

Полиция проводит осмотр места происшествия, общается со свидетелями и разыскивает злоумышленников.

Сам Береза ​​считает, что таким образом кто-то ему передавал "привет".

Он рассказал, что 26 февраля у него был запланирован прием граждан. Из-за болезни он перенес его на вторую половину дня.

По словам Березы, злоумышленники приехали, похулиганили и после конфликта сбежали на 3 машинах, одну из которых без номерных знаков бросили на Троещине.

"Это мне что кто-то привет передает такой? Типа за то, что закрываем наливайки, игорку, не даем работать криминалу? Так это мне криминал привет передает?", - заявил Береза ​​во время стрима в соцсети.

Он призвал полицию и МВД расследовать это нападение на приемную.

Береза ​​также пообещал вознаграждение тому, кто предоставит информацию о хулиганах.

Украинская правда

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