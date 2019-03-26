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"Укрзализныця" назначила "пасхальные поезда"

Вторник, 26 марта 2019, 16:13

ПАО "Укрзализныця" планирует запустить семь дополнительных поездов в пасхальные и майские праздники, в период с 27 апреля по 1 мая, когда в украинцев  будет пять выходных подряд.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Так, дополнительные поезда будут курсировать по следующим направлениям:

  1. № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 26, 27 1 апреля и 5 мая отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться о 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.
  2. № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.
  3. № 162/161 Киев - Николаев курсировать 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.
  4. № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытием в 20:31.
  5. № 179 Киев - Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепра в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.
  6. № 164/163 Киев - Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 5:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.
  7. № 168 Львов - Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг - Бахмач, № 774 Киев - Шостка, № 782 Киев - Черкассы, № 779 Сумы - Киев - Винница.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
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