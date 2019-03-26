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В США одобрили новый законопроект для сдерживания энергетического сектора РФ

Вторник, 26 марта 2019, 20:54
В США одобрили новый законопроект для сдерживания энергетического сектора РФ

Палата представителей Конгресса США 25 марта одобрила законопроект H.R. 1616, призванный сдерживать российские энергопоставки в Европу и способствовать американским.

Текст документа опубликован на сайте Конгресса.

Краткое название законопроекта - "О европейской энергетической безопасности и диверсификации". Первая цель законопроекта, сформулированная его автором, республиканцем Адамом Кинзингером, заключается в том, чтобы помочь "сократить зависимость европейских стран от поставок энергоносителей из стран, таких как Российская Федерация, использующих энергетическую зависимость (других стран - Ред.) для ненадлежащего политического влияния" .

Россия использует природный газ "для принуждения, давления и влияния на другие страны", говорится в документе. "Европейскими странами" в законопроекте определены не только страны ЕС, но и восточноевропейские государства, такие как Молдова и Украина.

В Вашингтоне с помощью законопроекта также хотят стимулировать поток американских инвестиций в энергетическую инфраструктуру Европы и увеличить экспорт энергоносителей и технологий из США.

На эти цели, по оценке бюджетного ведомства Конгресса, госдепартамент США может потратить к 2029 году около миллиарда долларов. Для этого предлагается создать "Фонд противодействия российскому влиянию". В тексте законодательной инициативы предусмотрены различные возможности для реализации средств: от поддержки развития газотранспортной инфраструктуры до инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом перед тем, как он вступит в силу.

Европейская правда

Темы: СШАРосcиязаконодательствоЕСэнергетика
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