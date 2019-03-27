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Правительство Великобритании отклонило петицию 5,8 млн людей об отмене Brexit

Среда, 27 марта 2019, 05:48
Правительство Великобритании отклонило петицию 5,8 млн людей об отмене Brexit

Правительство Великобритании отклонило петицию с 5,8 млн подписями, которая требует прекращения выхода страны из состава ЕС путем отмены действия статьи 50 Лиссабонского договора.

Об этом сообщает The Guardian.

В своем официальном ответе, размещенном на сайте парламентских петиций, Департамент по выходу из ЕС заявил: "Политика правительства сохраняется, оно не будет отменять статью 50 (возможность выхода из ЕС - ред).

Мы будем придерживаться результатов референдума 2016 года и работать для достижения соглашения, которое обеспечит нам выход из ЕС".

"Отмена статьи 50 подорвала бы нашу демократию и доверие. В 2016 году 17,4 миллиона человек проголосовали за выход из Европейского Союза, надеясь, что результат будет соблюден", - говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что петицию обсудят 1 апреля - министр британского правительства будет обязан ответить на нее, но не будет голосования по действиям, которые она требует.

Кроме этого, депутаты обсудят еще 2 петиции: первая призывает ко второму референдуму и получила более 120 тысяч подписей, вторая - имеет более 140 тысяч подписей и требует, чтобы Великобритания вышла из ЕС 29 марта с соглашением или без него.

Напомним:

  • ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на этой неделе проголосует за соглашение о Brexit.
  • Если же Палата общин не сможет проголосовать или в третий раз отклонит соглашение, Великобритания получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.

Темы: ВеликобританияBrexit
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