На выходных потеплеет до +18

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Среда, 27 марта 2019, 11:22

В ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, а на выходных потеплеет до +18.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем ​​максимально только +4+9 градусов, на Западе +6+11 градусов. Сегодняшний снег отодвинется завтра на юг Украины", - отмечает синоптик.

По ее прогнозу, 28 марта в южной части стоит ожидать незначительный мокрый снег, а в западных областях – небольшие дожди.

"В Киеве завтра без осадков и холодно. Ночью 0-3 градуса мороза, днем ​​за счет солнечных прояснений потеплеет до +5+8 градусов", - пишет Диденко.

 
Скриншот с meteo.gov.ua

28 марта в большинстве областей Украины будет сухо.

"С пятницы начнет теплеть и уже в субботу и в день выборов, 31 марта, для украинцев будет отличная погода – солнечная и теплая", - написала синоптик, добавив, что в воскресенье потеплеет до +12+18 градусов.

 
Скриншот с meteo.gov.ua

Украинская правда

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Темы: погода


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