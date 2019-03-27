На выходных потеплеет до +18
В ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, а на выходных потеплеет до +18.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем максимально только +4+9 градусов, на Западе +6+11 градусов. Сегодняшний снег отодвинется завтра на юг Украины", - отмечает синоптик.
По ее прогнозу, 28 марта в южной части стоит ожидать незначительный мокрый снег, а в западных областях – небольшие дожди.
"В Киеве завтра без осадков и холодно. Ночью 0-3 градуса мороза, днем за счет солнечных прояснений потеплеет до +5+8 градусов", - пишет Диденко.
28 марта в большинстве областей Украины будет сухо.
"С пятницы начнет теплеть и уже в субботу и в день выборов, 31 марта, для украинцев будет отличная погода – солнечная и теплая", - написала синоптик, добавив, что в воскресенье потеплеет до +12+18 градусов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua