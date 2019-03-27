В селе на Ровенщине проголосуют сотни однофамильцев

Более половины жителей населенного пункта Серники в Ровенской области являются однофамильцами.

О том, как там готовятся к выборам, говорится в репортаже "Радио Свобода".

Населения Серников составляет чуть более двох с половиной тысячи жителей.

В то же время в селе 1919 человек с фамилией "Полюхович".

В сельском совете уверяют впрочем, что в списках избирателей Полюховичей не путают.

"Я работаю с 2005 года. Ранее мы печатали списки, и с этими Полюховичами было тяжело. Может, сбился, а, может, дважды назвал того же. Сейчас легче ", - говорит секретарь Серницкого сельсовета Надежда Полюхович.

Полные тезки здесь встречаются десятки раз. Полюховичей на избирательных участках идентифицируют по адресу и дате рождения.

"Есть такая ситуация, действительно совпадают и имя, и отчество тоже. Но это не повлияет на списки или результаты. Потому что и место рождения, и адрес проживания у каждого разные", - уточняет начальник отдела ведения Госреестра избирателей Заречной райгосадминистрации Татьяна Ломако.

По данным журналистов, путали в Серниках разве что кандидатов. В 2010 году на должность председателя сельсовета баллотировались сразу пять Полюховичей. Причем двое из них – Иваны Ивановичи. Оба безработные, и избиратели отличали их разве что по дате рождения. Поэтому кандидаты просили вписать в бюллетени их прозвища.

"Один Полюхович Иван Иванович - Гринюк. Другой Полюхович Иван Иванович - Кашевар. Но законодательство запрещает писать в бюллетене в скобках прозвища. Ну вот, может, кто потерял голоса, а кто-то получил", - вспоминает председатель Серницкого сельсовета Василий Полюхович.

Относительно происхождения фамилии бытуют определенные легенды: первые Полюховичи в Серниках появились около 500 лет назад. Сначала польская королева Бона сделала дворянами Лукьяна Полюха и его братьев, которым она же и дала фамилию - Полюхович. От них, по этой легенде, и начался род Полюховичей.

По одной из версий, жениться на простых крестьянах потомки этих дворян не хотели и поэтому венчались с дальними родственниками. Сейчас Серникам журналисты часто посвящают свои материалы, а местные женщины, выходя замуж, не меняют паспорта.