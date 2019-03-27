Россия пыталась при помощи своих ракет подорвать имидж Украины - Луценко

Россияне экспортировали за границу свои зенитно-ракетные комплексы под видом украинских, чтобы подорвать имидж Украины на международной арене.

Об этом на заседании правительства в среду рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, россияне в 2007 году пытались по поддельным документам переправить якобы в Эритрею, а возможно и другие страны, современные ракетные комплексы российского производства. Цель этого - подорвать имидж Украины.

Позже в Facebook Луценко объяснил, что оружие переправлялось в страны, которые находятся под санкциями Совета безопасности ООН.

"В период с 2007 года по настоящее время должностные лица "Рособоронэкспорта" по предварительному сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а именно - 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5В27Д, которые входят в состав зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием", - рассказал генпрокурор.

По данному факту, говорит Луценко, СБУ и военная прокуратура открыли в январе 2019 года уголовное производство.

Присутствовавший на заседании главный военный прокурор Анатолий Матиос добавил, что эти 36 ракет нашли в одном из украинских морских портов, и теперь их передадут на вооружение ВСУ.

Напомним:

Еще летом 2018 года СБУ расследовала, как в нарушение законодательства в Египет были вывезены запчасти к зенитно-ракетных комплексов "Волга" и "Печора".

Евгений Кизилов, УП