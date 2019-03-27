Названы области, где все еще активно пользуются "ВКонтакте"

6990 просмотров 6990 просмотров
Среда, 27 марта 2019, 15:48

Больше всего в Украине пользуются запрещенной соцсетью "ВКонтакте" в Донецкой, Днепропетровской области и в городе Киев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Русский мир" и выборы в Украине: о чем говорят в ВКонтакте".

"Первое место по количеству активных профилей "ВКонтакте" занимает Донецкая область. Второе - Днепропетровска. Третье - Киев", - говорится в опубликованном 27 марта исследовании общественной организации "Интерньюс-Украина".

 

Отмечается, что на четвертом месте Луганская область, но от нее не слишком отстает Харьковская и Одесская.

Исследование проводилось с 1 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года.

Аналитики исследовали 1 млн профилей украинского сегмента VK и почти 10 млн постов.

Напомним:

  • 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
  • По состоянию на декабрь 2018 года сайт "ВКонтакте" был на 17 месте по посещаемости в Украине.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: вконтакте Украина рейтинг


powered by lun.ua
По теме
"ВКонтакте" удаляет фото с "могилой Путина" 11 марта 2019, 23:13
Запрещенная в Украине "Вконтакте" держится на 4 месте среди сайтов 11 сентября 2018, 16:13
Российские соцсети год спустя. Сработал ли запрет 24 апреля 2018, 12:42
Все новости
Главные новости
Журналист The Hill снова написал о вмешательстве посольства США в работу "героя" Луценко
В политсиле Медведчука обвинения Луценко назвали "маразмом последней стадии"
Украинцы смогут рассчитываться онлайн через Google Pay
Вояж Бойко и Медведчука в Москву: Пограничники ответили на упреки Луценко
Все новости
здоровье

Эпилепсия: первая помощь и когда надо вызывать "Скорую"

тест

Как вода влияет на наше тело и жизнь?

еда

Фета, моцарелла и еще 7 полезных типов сыров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів