Названы области, где все еще активно пользуются "ВКонтакте"

Больше всего в Украине пользуются запрещенной соцсетью "ВКонтакте" в Донецкой, Днепропетровской области и в городе Киев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Русский мир" и выборы в Украине: о чем говорят в ВКонтакте".

"Первое место по количеству активных профилей "ВКонтакте" занимает Донецкая область. Второе - Днепропетровска. Третье - Киев", - говорится в опубликованном 27 марта исследовании общественной организации "Интерньюс-Украина".

Отмечается, что на четвертом месте Луганская область, но от нее не слишком отстает Харьковская и Одесская.

Исследование проводилось с 1 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года.

Аналитики исследовали 1 млн профилей украинского сегмента VK и почти 10 млн постов.

Напомним: