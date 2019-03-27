Названы области, где все еще активно пользуются "ВКонтакте"
Больше всего в Украине пользуются запрещенной соцсетью "ВКонтакте" в Донецкой, Днепропетровской области и в городе Киев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования "Русский мир" и выборы в Украине: о чем говорят в ВКонтакте".
"Первое место по количеству активных профилей "ВКонтакте" занимает Донецкая область. Второе - Днепропетровска. Третье - Киев", - говорится в опубликованном 27 марта исследовании общественной организации "Интерньюс-Украина".
Отмечается, что на четвертом месте Луганская область, но от нее не слишком отстает Харьковская и Одесская.
Исследование проводилось с 1 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года.
Аналитики исследовали 1 млн профилей украинского сегмента VK и почти 10 млн постов.
Напомним:
- 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
- По состоянию на декабрь 2018 года сайт "ВКонтакте" был на 17 месте по посещаемости в Украине.
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