На строительстве казарм для военных фирма разворовала 14,4 миллиона

Руководителям столичной строительной фирмы объявили подозрение в хищении 14,4 миллиона гривен, выделенных из госбюджета на строительство казарм для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в среду.

По данным следствия, в 2018 году Северное территориальное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны заключило с частной строительной компанией несколько договоров на выполнение работ по строительству жилья для военнослужащих на территории города Новоград-Волынский Житомирской области. Сумма заказа составила 54,5 млн грн.

В дальнейшем на банковские счета указанной строительной компании было перечислено около 15 млн гривен аванса, за которые в течение трех месяцев с момента получения подрядчик должен был закупить необходимые для строительства материалы, конструкции и изделия.

Однако директор подрядной фирмы вместе с другими должностными лицами этой компании, провели ряд бестоварных операций с подконтрольными фирмами. То есть вывели государственные средства в теневой сектор экономики. Присвоенные средства злоумышленники потратили на покупку недвижимости, личных транспортных средств и другие нужды.

В итоге, по данным экспертизы, государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 14,4 млн гривен.

По результатам расследования трем лицам, а именно основателю, директору и главному бухгалтеру указанной строительной фирмы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Правоохранители не указывают название компании, однако по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет об ООО "Перша будівельно-монтажна група".

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и ареста имеющегося имущества.

Кроме того принимаются меры гражданского-правового характера по взысканию с компании указанных средств.

Отмечается также, что в свою очередь Министерство обороны еще в 2018 году разорвало договоры с этим подрядчиком.