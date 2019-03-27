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Популярные телеканалы поймали на нарушениях: агитируют за "своего" кандидата

Среда, 27 марта 2019, 16:01

По меньшей мере, четыре украинских телевизионных канала поймали на нарушениях избирательного законодательства перед президентскими выборами в Украине и на трансляциях заказного контента.

Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Регулятор отмечает, что типичным нарушением стало несоблюдение статьи 566 закона "О выборах президента Украины", которая регламентирует распространение результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами.

"Случаи неполного раскрытия информации ... замечены на этот раз на телеканалах "1+1", "ICTV", "112 ТВ", "Громадське телевидение", - говорится в сообщении.

Нацсовет также зафиксировал, что некоторый контент, который распространяли телеканалы, "содержит предвыборную агитацию и имеет признаки заказного".

В частности, на канале "Интер" в "Новостях" были высказывания с признаками предвыборной агитации Юрия Бойко и Олега Ляшко, на телеканале "Украина" - Ляшко, Александра Вилкула, на "ICTV" - Вилкула, Петра Порошенко, Владимира Зеленского, Анатолия Гриценко, на "112 Украина" - Бойко, на канале "Правда ТУТ" - Бойко и Игоря Смешко.

Начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Роман Кифлюк, заявил, что очевидна поддержка отдельными телеканалами определенных кандидатов.

По его словам, такие СМИ не подают зрителю сбалансированной информации об избирательной кампании.

Сообщается, что телеканал "Интер" в исследуемый период марта уделил много внимания Бойко, телеканал "ICTV" - Гриценко, "Украина" - Вилкулу и Евгению Мураеву, "112 Украина" - Бойко, хоть были зафиксированы единичные материалы о Ляшко и Дмитрии Добродомове.

В Нацсовете выделили тенденции, которые прослеживаются во время избирательной кампании.

"Это - ненадлежащее освещение результатов социологических опросов, несоблюдение медиа-плюрализма и сбалансированности при подаче информации обо всех кандидатах и ​​распространение агитационных материалов в информационных программах", - говорится в сообщении.

В регуляторе заявили, что обратятся к телекомпаниям, чтобы разъяснить причину выявленных нарушений. Также будет проинформирована Центральная избирательная комиссия.

В марте комиссия вынесла "публичное осуждение" телеканала "Прямой" за освещение социологического исследования относительно кандидатов в президенты. В частности, в сюжете речь шла о "потенциальном росте рейтинга Порошенко".

Украинская правда
Темы: виборывыборы президента 2019телевидение
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