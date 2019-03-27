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Не успели до 25-го? В список избирателей еще можно попасть

Среда, 27 марта 2019, 16:23

В Министерстве юстиции объясняют, что попасть в список избирателей еще можно через суд.

Об этом рассказал глава Минюста Павел Петренко в среду.

"Друзья, не успели попасть в отдел ведения Государственного реестра избирателей, чтобы внести информацию о себе или изменить персональные данные? Обращайтесь в суд и получите возможность реализовать свое избирательное право", – говорит министр.

 

Для этого необходимо до 28 марта (включительно) подать административный иск в местный общий суд по местонахождению избирательной комиссии.

Отмечается, что подобные дела суд решает в течение двух дней, но не позднее чем за 2 дня до выборов. То есть если заявление поступит до 24 часов 28 марта, решение должно приниматься немедленно.

Судебный сбор при этом платить не нужно.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019Минюст
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