СБУ подтвердила выдворение из Украины российской журналистки

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Среда, 27 марта 2019, 17:38

Служба безопасности Украины действительно инициировала депортацию из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь, которая работала на пропагандистское издание "Украина.ру" Дмитрия Киселева.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По материалам СБ Украины Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении с территории нашей страны российской журналистки Маргариты Бондарь", - говорится в заявлении спецслужбы.

Там рассказали, что в течение 2018 года Бондарь по заказу "Украина.ру", входящей в холдинг Дмитрия Киселева, систематически распространяла в интернете "тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине".

"В частности она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и как будто бы бездействии украинской правоохранительной системы", - рассказывают правоохранители.

В СБУ отметили, что, согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины, содержание указанных публикаций "способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки".

В спецслужбе сообщили, что за нарушение миграционного законодательства Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении журналистки в срок до 31 марта из Украины с запретом въезда на 3 года.

Как ранее сообщало "Громадське", Бондарь жаловалась, что ее 21 марта задерживали и допрашивали работники СБУ.

Она признает, что работала на пропагандистов, объясняя это тем, что они хорошо платят. Однако говорит, что не хочет возвращаться в Россию и даже собирается отказаться от гражданства РФ.

Издание The Babel писало, что Боднар демонстративно порвала свой российский паспорт.

Украинская правда

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Темы: Росcия СБУ депортация СМИ


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