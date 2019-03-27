СБУ подтвердила выдворение из Украины российской журналистки
Служба безопасности Украины действительно инициировала депортацию из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь, которая работала на пропагандистское издание "Украина.ру" Дмитрия Киселева.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По материалам СБ Украины Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении с территории нашей страны российской журналистки Маргариты Бондарь", - говорится в заявлении спецслужбы.
Там рассказали, что в течение 2018 года Бондарь по заказу "Украина.ру", входящей в холдинг Дмитрия Киселева, систематически распространяла в интернете "тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине".
"В частности она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и как будто бы бездействии украинской правоохранительной системы", - рассказывают правоохранители.
В СБУ отметили, что, согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины, содержание указанных публикаций "способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки".
В спецслужбе сообщили, что за нарушение миграционного законодательства Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении журналистки в срок до 31 марта из Украины с запретом въезда на 3 года.
Как ранее сообщало "Громадське", Бондарь жаловалась, что ее 21 марта задерживали и допрашивали работники СБУ.
Она признает, что работала на пропагандистов, объясняя это тем, что они хорошо платят. Однако говорит, что не хочет возвращаться в Россию и даже собирается отказаться от гражданства РФ.
Издание The Babel писало, что Боднар демонстративно порвала свой российский паспорт.