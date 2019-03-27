В Кропивницком прогремели взрывы и вспыхнул пожар

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Среда, 27 марта 2019, 21:02
gre4ka

В центре Кропивницкого произошло четыре взрыва, которые слышали в нескольких районах города.

Об этом сообщает издание Гречка.

Жители микрорайона Коваливки сообщают, что после взрывов начался пожар вблизи улицы Киевской.

В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел в районе газовой заправки.

Сейчас на Коваливке погас свет. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

 

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Темы: Кропивницкий чрезвычайное происшествие


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