В Кропивницком прогремели взрывы и вспыхнул пожар

В центре Кропивницкого произошло четыре взрыва, которые слышали в нескольких районах города.

Об этом сообщает издание Гречка.

Жители микрорайона Коваливки сообщают, что после взрывов начался пожар вблизи улицы Киевской.

В соцсетях горожане пишут, что взрыв произошел в районе газовой заправки.

Сейчас на Коваливке погас свет. В соседних домах взрывной волной выбило окна.