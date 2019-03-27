"Северный поток-2" столкнулся с новыми проблемами из-за позиции Дании

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" получил очередной отказ в Дании по маршруту "Северного потока-2".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

"Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту Северного потока-2" - написал Коболев.

Вместе с тем, он отметил, что это решение "проект не убивает".

В то же время, как сообщило агентство "Интерфакс", в проектной компании Nord Stream 2 AG опровергли заявление главы "Нафтогаза", заявив, что Энергетическое агентство Дании попросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, на юг от острова Борнхольм.

При этом обе заявки на прохождение газопровода - и с севера, и с юга острова по-прежнему находятся на рассмотрении властей Дании.

Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2" проходить через ее территориальные воды.

"Северный поток-2" будет поставлять российский газ через Балтийское море в Германию, в обход Польши и Украины. Строительство газопровода вызвало критику со стороны Варшавы и Киева, а также балтийских стран и США.