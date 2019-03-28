Ляшко готов вести переговоры с Путиным

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Четверг, 28 марта 2019, 01:41

Кандидат в президенты Олег Ляшко в случае победы на выборах готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

Ляшко раскритиковал Минские соглашения, заявив, что президент должен демонстрировать "стальные яйца и стальные нервы".

"Я, кстати, готов вести переговоры с кем угодно, в том числе с Путиным ... Я готов с Путиным, с Трампом с кем угодно вести переговоры ради того, чтобы вернуть территории, вернуть мир", - сказал Ляшко, критикуя действующего президента.

При этом он заявил, что с Путиным не о чем говорить.

"Путин поссорил украинский и российский народы ... Пока российское оружие на нашей земле, пока они убивают наших людей, про что с ними можно говорить? Только об одном - чтобы они ушли отсюда", - сказал Ляшко.

Напоминаем:

  • 27 марта кандидаты в президенты Юрий Бойко и Олег Ляшко не пришли на дебаты на общественном канале "UA: Первый".
  • По данным соцопросов, лидер Радикальной партии Олег Ляшко набирает не более 5% голосов

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Темы: Ляшко выборы президента 2019 Донбасс Путин


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