Ляшко готов вести переговоры с Путиным
Кандидат в президенты Олег Ляшко в случае победы на выборах готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.
Ляшко раскритиковал Минские соглашения, заявив, что президент должен демонстрировать "стальные яйца и стальные нервы".
"Я, кстати, готов вести переговоры с кем угодно, в том числе с Путиным ... Я готов с Путиным, с Трампом с кем угодно вести переговоры ради того, чтобы вернуть территории, вернуть мир", - сказал Ляшко, критикуя действующего президента.
При этом он заявил, что с Путиным не о чем говорить.
"Путин поссорил украинский и российский народы ... Пока российское оружие на нашей земле, пока они убивают наших людей, про что с ними можно говорить? Только об одном - чтобы они ушли отсюда", - сказал Ляшко.
Напоминаем:
- 27 марта кандидаты в президенты Юрий Бойко и Олег Ляшко не пришли на дебаты на общественном канале "UA: Первый".
- По данным соцопросов, лидер Радикальной партии Олег Ляшко набирает не более 5% голосов
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