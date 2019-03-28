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Аэропорт Торонто начал писать Kyiv вместо Kiev

Четверг, 28 марта 2019, 04:12

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом - Kyiv.

Новое правописание уже используется на всех табло прилета и вылета, пишет Укринформ.

Отметим, что аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто – самый большой аэропорт Канады. В 2018 году он обслужил почти 50 млн пассажиров и стал тридцатым по загруженности в мире. Это также единственный канадский аэропорт, в который выполняется прямой перелет из Украины.

Напомним:

  • В октябре 2018 МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращаются к иностранным СМИ и аэропортам с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.
  • После этого аэропорты мира поэтапно начали исправлять правописание украинских городов.

Темы: аэропортКанада
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