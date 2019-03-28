Помпео анонсировал дополнительные шаги по сдерживанию агрессии РФ против Украины

1007 просмотров
Четверг, 28 марта 2019, 07:13

Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине.

Об этом он заявил на слушаниях в Палате представителей, пишет Reuters.

"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить еще одну серию действий, которые мы совместно предпримем", - сказал Помпео.

Он также признал, что Вашингтон мог бы сделать больше для в связи с действиями Москвы в Украине.

Напоминаем:

  • 15 марта правительство Канады объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.
  • Ранее в этот день США ввели санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.
  • Также 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.

.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Росcия санкции


powered by lun.ua
По теме
Помпео: признание Голанских высот частью Израиля способствует мирному процессу 28 марта 2019, 04:53
"ЦПК": В истории о вмешательстве США в работу Луценко есть 6 фейков 27 марта 2019, 23:10
Журналист The Hill снова написал о вмешательстве посольства США в работу "героя" Луценко 27 марта 2019, 16:22
Все новости
Главные новости
Помпео анонсировал дополнительные шаги по сдерживанию агрессии РФ против Украины
В Кропивницком взорвалась заправка, есть потерпевшие
В Кропивницком прогремели взрывы и вспыхнул пожар
Новости 27 марта: призывы Вакарчука, снятие Мороза
Все новости
мнение

Дети, которые много времени проводят за гаджетами, рискуют сломать бедро в 40-50 лет

здоровье

Эпилепсия: первая помощь и когда надо вызывать "Скорую"

история

Предвыборные листовки 1999 года

Поиск по сайту
Архив
Весь архів