Помпео анонсировал дополнительные шаги по сдерживанию агрессии РФ против Украины
Четверг, 28 марта 2019, 06:13
Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине.
Об этом он заявил на слушаниях в Палате представителей, пишет Reuters.
"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить еще одну серию действий, которые мы совместно предпримем", - сказал Помпео.
Он также признал, что Вашингтон мог бы сделать больше для в связи с действиями Москвы в Украине.
Напоминаем:
- 15 марта правительство Канады объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.
- Ранее в этот день США ввели санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.
- Также 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.
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